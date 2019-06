Baby aus Bauch geschnitten: Bub nun auch tot!

Polizeichef spricht von „tief verstörender“ Tat

Am Tag des Verbrechens rief die 46-Jährige den Notruf an. Sie gab an, zu Hause selbst ein Baby zur Welt gebracht zu haben, das nun nicht mehr atme. Das Neugeborene wurde ins Krankenhaus gebracht, seine Überlebenschancen galten von vornherein als gering. Die Leiche der Mutter wurde drei Wochen nach dem Mord in der Mülltonne der 46-Jährigen gefunden. Chicagos Polizeichef Eddie Johnson nannte das Verbrechen „ekelhaft und tief verstörend“.