Schwangerer (19) Baby aus dem Bauch geschnitten!

Es ist unvorstellbar grausam, was einer 19-Jährigen in Chicago angetan wurde: Die hochschwangere Jugendliche wurde in das Haus einer Bekannten gelockt, sie sollte sich Sachen für ihr ungeborenes Kind abholen. Doch was sie dort tatsächlich erwartete, war der Tod. Denn die junge Frau wurde erwürgt, das Baby ihr aus dem Bauch geschnitten. Das Kind ist noch am Leben, aber in sehr kritischem Zustand. Die Bekannte, ihre Tochter und ihr Lebensgefährte sind wegen des Mordes in Haft.