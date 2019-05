Christina Lugner wehrt sich gegen Vorwürfe

„Für alle Eltern ist das eigene Kind das beste“

Lugner selbst wittert hinter den Vorwürfen vielmehr gekränkte Ehre von Elternteilen. „Für alle Eltern ist das eigene Kind das beste, das ist ganz normal. Aber es kann halt nur eine gewinnen“, so „Mausi“. Seitens der Miss Austria Cooperation hielt man an einer Neuaustragung der Wahl fest. Einen Termin dafür gibt es noch nicht. Die entthronte Gewinnerin Körmer selbst betonte bereits kurz nach der Wahl, dass an den Vorwürfen „nichts Wahres dran“ sei.