Entthronte Miss „muss einfach ganz tapfer sein“

Angefangen hatte es mit bösen Gerüchten um eine bevorzugte Berichterstattung für die Siegerin Beatrice Körmer, geendet hat es am Wochenende mit deren Entthronung. Auch ihm sei aufgefallen, dass im Vorfeld der Miss-Wahl in Wien vermehrt Berichte über die spätere Siegerin aufgetaucht sind: „Jetzt kann man sich fragen: warum? Wir haben uns das auch gefragt“, so der Society-Experte der „Krone“.