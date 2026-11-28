Alcaraz hofft auf ihm noch fehlende Trophäe

Für Alcaraz ist der Davis Cup einer der wenigen ihm noch fehlenden großen Titel. „Es ist unser zweites Finale in Folge und mein erstes. Ich werde alles geben, damit wir gewinnen. Danach bin ich schon sehr lange auf der Jagd“, sagte der siebenfache Major-Sieger, der dieses Jahr u.a. auch in Wien und zuletzt bei den ATP Finals in Turin triumphiert hatte.