Auch Österreich-Bezwinger Spanien hat sich wie erwartet für das Davis-Cup-Finale qualifiziert. Die Iberer setzten sich am Samstag im Halbfinale in Bologna gegen Großbritannien 2:0 durch und treffen am Sonntag (15.00 Uhr) wie im Vorjahr auf Gastgeber und Titelverteidiger Italien.
Diesmal bot Kapitän David Ferrer auch Topstar Carlos Alcaraz auf, der den Sieg nach einem 6:2,7:5 von Rafael Jodar gegen Cameron Norrie fixierte. Alcaraz ließ Arthur Fery beim 6:2,6:1 keine Chance.
„Glücklich und stolz“
„Ich bin einfach wirklich glücklich und stolz, dass ich Spanien den Punkt für das Finale gegeben habe“, erklärte Alcaraz, der im Vorjahr keinen Anteil am Finaleinzug seiner Nation gehabt hatte. Alcaraz war mit einer 14 Matches anhaltenden Siegesserie in die Emilia-Romagna gekommen, wurde gegen Österreich aber wegen einer Oberschenkelblessur geschont.
Alcaraz hofft auf ihm noch fehlende Trophäe
Für Alcaraz ist der Davis Cup einer der wenigen ihm noch fehlenden großen Titel. „Es ist unser zweites Finale in Folge und mein erstes. Ich werde alles geben, damit wir gewinnen. Danach bin ich schon sehr lange auf der Jagd“, sagte der siebenfache Major-Sieger, der dieses Jahr u.a. auch in Wien und zuletzt bei den ATP Finals in Turin triumphiert hatte.
Spanien hofft im traditionellen Tennis-Teambewerb auf den insgesamt siebenten Titel. Der bisher letzte Triumph liegt sieben Jahre zurück. Italien gewann den Davis Cup viermal und triumphierte zuletzt dreimal in Folge. Mit Alcaraz sind die Spanier gegen die Gastgeber, die abermals ohne Jannik Sinner spielen müssen, Favoriten.
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