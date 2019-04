Im Club Schwarzenberg in Wien wurde am Donnerstag die schönste Frau der Hauptstadt gekürt: Die 23-jährige Beatrice Körmer. Nach ihrem Auftritt gab es Buhrufe während der positiven Bewertungen. Immer wieder wurden Gerüchte laut, dass es sich bei ihrer Wahl zur Siegerin um Schiebung gehandelt haben könnte. Nun der Paukenschlag: Die „Miss Vienna“-Wahl muss wiederholt werden. Das teilte die „Miss Austria Corporation“ am Sonntag in einer Presseaussendung mit.