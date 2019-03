Herzogin Kate: Die royale Föhnwelle ist in Gefahr

Passend für den Besuch hatte sich die hübsche Brünette in ein legeres Outfit aus dunklen Jeans und rostrotem Pullover geschmissen. Eindeutig die perfekte Kleidung für jede Menge Blödsinn in der Natur. Denn als Kate mit ein paar Kids in einen aus Laub und Ästen gebauten Unterschlupf krabbelte, um sich zu verstecken, machte sie sich um ihr Outfit keine Sorgen. Nur die royale Frisur schien für einen Moment in Gefahr. Ein paar Blätter segeln auf Kates Kopf, doch die Herzogin von Cambridge nahm auch das mit Humor und setzte ihr strahlendstes Lächeln auf.