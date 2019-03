EU: EVP entscheidet über Zukunft der Orban-Partei

Orban nennt Bedingungen für Verbleib in der EVP

Orban stellte am Sonntag seinerseits Bedingungen für einen Verbleib in der konservativen Parteienfamilie. „Für Fidesz lohnt es sich nur so lange in der EVP zu bleiben, wie sich diese nicht völlig auf die Seite der Migrationsbefürworter stellt“, sagte Orbans Kanzleiminister Antal Rogan im staatlichen Rundfunk.