„Inakzeptabel“: Orban-Kampagne geht Kurz zu weit

Die umstrittene ungarische Plakatkampagne gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schlägt immer höhere Wellen - auch unter den europäischen Parteifreunden des rechtskonservativen ungarischen Regierungschefs Viktor Orban. Am Freitag ging auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf Distanz: „Ich halte die Formulierungen der Plakatkampagne in Ungarn gegen Jean-Claude Juncker, die in weiten Teilen der EVP (der Europäischen Volkspartei, Anm.) auf Unverständnis stößt, für inakzeptabel“, so Kurz. Zuvor hatten bereits etwa die deutschen Unionsparteien und nicht zuletzt der attackierte Juncker selbst heftige Kritik geäußert.