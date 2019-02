Diese Tricks sollten Fluggäste kennen!

Für 40 Euro in den Urlaub und zurück - das klingt nach einem unwiderstehlichen Schnäppchenangebot. Billigairlines wie Ryanair, Easyjet oder Vueling haben es in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen ermöglicht, für kleines Geld europäische Urlaubsziele zu entdecken. Doch der kleine Preis hat seine Tücken, so die Rechtsexperten von Flightright.