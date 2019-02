Handelsverband rügt internationale Online-Händler

Der Handelsverband fordert, dass internationale Online-Händler in der Verpackungsproblematik verstärkt in die Pflicht genommen werden. Auch Online-Händler aus anderen EU-Staaten sowie aus Drittstaaten seien von den nationalen Regelungen umfasst, doch vor allem Online-Händler aus dem asiatischen Raum nähmen an keinem Sammel- und Verwertungssystem teil und entrichteten kein Entpflichtungsentgelt.