Klagenfurt: Christkindlmarkt wird Silvestermarkt

Kutschenfahrten auf dem Christkindlmarkt Klagenfurt

Ein besonderes Highlight an den Wochenenden sind die Kutschenfahrten! Eingehüllt in warme Decken auf weißen Fellen werden Besucher in einer Kutsche von zwei Noriker-Pferden durch die Gassen von Klagenfurt gezogen. Eine Fahrt dauert 20 Minuten, gefahren wird heute, Sonntag, ab 13 Uhr.