Neue Pläne für Hotel im Skigebiet Heiligenblut

Bergbahnen-Chef handelt

Doch Johannes Böck, der Geschäftsführer der Bergbahnen, will dem Betrieb nun selbst wieder Leben einhauchen: „Wir befinden uns in vielversprechenden Verhandlungen und sind bemüht, gemeinsam mit dem Eigentümer eine Lösung zu finden“, so Böck. Das Haus mit insgesamt 62 Betten muss erneuert werden. „Das mittelgroße Hotel ist stark in die Jahre gekommen, Investitionen sind unumgänglich“, sagt Böck, dessen Ziel es ist, „nächsten Winter wieder Gäste zu begrüßen.“