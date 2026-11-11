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Neue Pläne für Hotel im Skigebiet Heiligenblut

Kärnten
11.11.2026 12:00
Der Beherbergungsbetrieb soll wieder geöffnet werden
Der Beherbergungsbetrieb soll wieder geöffnet werden(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Seit Monaten ist das Rupertihaus in Heiligenblut geschlossen, und das, obwohl Gäste bereits gebucht hatten. Nun gibt es Pläne, um das für den Ort wichtige Hotel wiedereröffnen zu können. 

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Obwohl sie zuvor ein Zimmer im Rupertihaus gebucht hatten, standen Gäste im vergangenen Winter vor verschlossener Tür, auch der Eigentümer war nicht erreichbar, wir haben berichtet. Weder Gemeinde noch Touristiker wussten über die plötzliche Schließung Bescheid. Seither gleicht die Unterkunft an der Straße des Tourismusortes einem regelrechten Geisterhaus.

Bergbahnen-Chef handelt
Doch Johannes Böck, der Geschäftsführer der Bergbahnen, will dem Betrieb nun selbst wieder Leben einhauchen: „Wir befinden uns in vielversprechenden Verhandlungen und sind bemüht, gemeinsam mit dem Eigentümer eine Lösung zu finden“, so Böck. Das Haus mit insgesamt 62 Betten muss erneuert werden. „Das mittelgroße Hotel ist stark in die Jahre gekommen, Investitionen sind unumgänglich“, sagt Böck, dessen Ziel es ist, „nächsten Winter wieder Gäste zu begrüßen.“

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Zusätzliche Betten seien für Heiligenblut von besonderer Notwendigkeit. „Der Bedarf ist gegeben. Diesbezüglich tut sich aber einiges in Heiligenblut“, sagt Böck. Das Skigebiet öffnet übrigens am 18. Dezember seine Lifte.

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