Sitzen im Stehen: Neue Technik baut Barrieren ab

Sitzen im Stehen bei der Arbeit oder in der Therapie

„Standing Ovation“ ist ein ausgeklügeltes Decken- oder frei stehendes Schienensystem, an dem ein ergonomisch geformter Bügel mit Sattelstütze und Sitzfläche montiert ist. Nutzer können während ihrer Arbeit darauf Platz nehmen und sich entlang der Schiene bewegen oder auch therapeutische Übungen durchführen. „Das System entlastet die Beine je nach Einstellung bis zu 100 Prozent, ermöglicht eigenständiges Arbeiten und reduziert typische Belastungen des Stehberufs“, so die Osttiroler Firma. Das System kommt nicht nur in der Rehabilitation, sondern auch in der Gastro – und eben in industrieller Arbeitsumgebung zum Einsatz.