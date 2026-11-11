Sitzen im Stehen: Neue Technik baut Barrieren ab

Ein sozialökonomischer Betrieb aus Osttirol installierte eine alltagstaugliche Steh- und Bewegungshilfe für Menschen mit Behinderung. Diese ermöglicht ein neues Arbeitsgefühl und kann zudem für weitere Arbeitsplätze erweitert werden.
Körperlich beeinträchtigten Menschen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt geben – das steckt hinter der Innovation „Standing Ovation“, die seit Kurzem auch im sozialökonomischen Betrieb Schindel und Holz zu finden ist.
Das Unternehmen installierte eine alltagstaugliche Steh- und Bewegungshilfe, die es zulässt, dass Beine entlastet werden und so die Hände frei bleiben, um eine Arbeit verrichten zu können. Entwickelt wurde das System vom Salzburger Gastronom Peter Lammer. Dieser konnte seine Arbeit nach einem Verkehrsunfall nicht mehr ohne Hilfe ausüben.
Sitzen im Stehen bei der Arbeit oder in der Therapie
„Standing Ovation“ ist ein ausgeklügeltes Decken- oder frei stehendes Schienensystem, an dem ein ergonomisch geformter Bügel mit Sattelstütze und Sitzfläche montiert ist. Nutzer können während ihrer Arbeit darauf Platz nehmen und sich entlang der Schiene bewegen oder auch therapeutische Übungen durchführen. „Das System entlastet die Beine je nach Einstellung bis zu 100 Prozent, ermöglicht eigenständiges Arbeiten und reduziert typische Belastungen des Stehberufs“, so die Osttiroler Firma. Das System kommt nicht nur in der Rehabilitation, sondern auch in der Gastro – und eben in industrieller Arbeitsumgebung zum Einsatz.
Mit der Anschaffung setzt man ein Zeichen für Gesundheit, Inklusion und moderne Arbeitsplatzgestaltung: „Die Anlage unterstützt Mitarbeiter, deren Tätigkeit in der Produktion mit erheblicher körperlicher Belastung verbunden ist, und trägt dazu bei, bestehende Barrieren abzubauen.“
Großer Radius, Erweiterung möglich
Der Aktionsradius deckt rund 30 Quadratmeter ab und ist für zwei Arbeitsplätze ausgelegt. Eine Erweiterung auf bis zu vier Plätze ist möglich. Die Investition in Höhe von 40.000 Euro wurde in Kooperation mit dem AMS Tirol finanziert. „Dieser Arbeitsplatz ermöglicht es den Betroffenen, den Umgang mit diesem Hilfsmittel zu erlernen, ihr Spektrum an potenziellen Tätigkeiten zu erweitern und zu erfahren, dass ein Verbleib im Arbeitsleben trotz körperlicher Belastung möglich ist“, erklärt das Unternehmen.
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