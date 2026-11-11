Alte Munition und Granaten in Acker gefunden

Erstaunlicher Fund im Kärntner Bezirk Wolfsberg: Arbeiter fanden am Dienstag im Zuge von Baggerarbeiten auf einem Acker verrostetes Kriegsmaterial und verständigten die Polizei.
Damit hätten die Arbeiter wohl auch nicht gerechnet. Bei Baggerarbeiten auf einem Acker in Zellach in der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud stießen sie am Dienstagnachmittag in etwa 70 Zentimeter Tiefe auf verrostete Munitionsteile und eine Panzergranate.
Schule geräumt
Die Personen stoppten die Arbeiten sofort und verständigten unverzüglich die Polizei. Polizeibeamte sperrten schließlich den Gefahrenbereich großräumig ab. Aus Sicherheitsgründen musste auch die LFS Buchhof vorsorglich geräumt werden, da sich diese im Nahbereich der Fundstelle befindet.
Bahnverkehr gestoppt
Außerdem wurden die ÖBB über den Notruf kontaktiert und der öffentliche Bahnverkehr vorübergehend eingestellt. Im Zuge einer großflächigen Umgebungssuche wurde eine zweite Granate aufgefunden und durch ein Sprengstoffkundiges Organ (SKO) gesichert und am Mittwoch vom Entminungsdienst des Bundesheers geborgen.
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