„Wir geben den Menschen ihr Lächeln zurück“

Unverschuldet ins Abseits geraten

So ähnlich ging es Manuela P. Durch schwere Krankheit und monatelanges Koma ohne Wohnung und Arbeit, kam sie nur kurzzeitig bei einer Freundin unter. Nach Scheidung, Krankheit und Arbeitslosigkeit musste Peter S. lediglich mit einem Rucksack und einer Zahnbürste in ein Notquartier. Sein trauriges Resümee: „Auf der Straße gibt es keine Freunde.“ Außer für Helmut L., denn der lebt mit seiner Hundedame Yessi draußen, die er als Baby bekommen hat. Die beiden haben einen Pakt fürs Leben geschlossen, einander niemals allein zu lassen, in einem Dasein in Armut und Bedürftigkeit. Als sich Yessi vor vier Jahren die Pfote verletzte, fehlte das Geld für den Tierarzt: „Ich musste sie überall hintragen.“