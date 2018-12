Huawei-Finanzchefin gegen Kaution wieder frei

Trump will „alles tun, was gut für das Land ist“

US-Präsident Donald Trump deutete aber am Dienstag an, er könnte sich in den Fall einschalten, wenn es den laufenden Handelsgesprächen mit China diene. „Ich werde alles tun, was gut für das Land ist“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Eine neue Handelsvereinbarung mit Peking sei „eine sehr wichtige Sache“ und „gut für die nationale Sicherheit“. Wenn es „notwendig“ sei, werde er sich deswegen in den Fall Meng einschalten, sagte der US-Präsident.