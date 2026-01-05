Vorteilswelt
Tränen in den Augen

Biathlet tot: Langläuferin verrät letztes Gespräch

Wintersport
05.01.2026 13:06
Karoline Simpson-Larsen
Karoline Simpson-Larsen(Bild: EPA/ANDREA SOLERO)

Emotionale Worte von Karoline Simpson-Larsen! Mit Tränen in den Augen enthüllt Norwegens Skilangläuferin ihr letztes Gespräch mit dem kürzlich verstorbenen Biathleten Sivert Guttorm Bakken.

0 Kommentare

Am Sonntag hatte Simpson-Larsen, die Herzdame von Johan Olav Botn, einem Teamkollegen von Bakken, die letzte Etappe der Tour de Ski gewonnen - und das nur wenige Tage nach dem Tod eines engen Freundes. „Der Tag vor Heiligabend war sehr hart“, sagte sie dem Sender Viaplay. „Es ist seltsam. Das Letzte, was Sivert am Tag zuvor zu mir gesagt hatte, war, dass er zuversichtlich sei und dass er hier sein und zuschauen sollte.“

Sivert Guttorm Bakken
Sivert Guttorm Bakken(Bild: AP/Matthias Schrader)

Am 23. Dezember hatte Botn seinen Landsmann tot in dessen Hotelzimmer im italienischen Lavaze gefunden. Der 27-jährige Bakken hatte sich zum Training in Italien aufgehalten. Bei seinem Auffinden trug er eine Höhentrainingsmaske. Die Todesursache steht noch nicht fest.

„Sivert war jemand, der nicht aufgegeben hätte“
Mit einem Etappensieg bei der Tour habe Simpson-Larsen aufgrund der schwierigen Umstände nicht gerechnet. „Ich hoffe, das zeigt, dass ich stark bin und man einfach weiterkämpfen muss, egal was passiert“, sagte die Norwegerin. „Sivert war jemand, der nicht aufgegeben hätte – und dieser Gedanke hat mich motiviert.“

Loading
