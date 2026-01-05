Biathlet tot: Langläuferin verrät letztes Gespräch

Emotionale Worte von Karoline Simpson-Larsen! Mit Tränen in den Augen enthüllt Norwegens Skilangläuferin ihr letztes Gespräch mit dem kürzlich verstorbenen Biathleten Sivert Guttorm Bakken.
Am Sonntag hatte Simpson-Larsen, die Herzdame von Johan Olav Botn, einem Teamkollegen von Bakken, die letzte Etappe der Tour de Ski gewonnen - und das nur wenige Tage nach dem Tod eines engen Freundes. „Der Tag vor Heiligabend war sehr hart“, sagte sie dem Sender Viaplay. „Es ist seltsam. Das Letzte, was Sivert am Tag zuvor zu mir gesagt hatte, war, dass er zuversichtlich sei und dass er hier sein und zuschauen sollte.“
Am 23. Dezember hatte Botn seinen Landsmann tot in dessen Hotelzimmer im italienischen Lavaze gefunden. Der 27-jährige Bakken hatte sich zum Training in Italien aufgehalten. Bei seinem Auffinden trug er eine Höhentrainingsmaske. Die Todesursache steht noch nicht fest.
„Sivert war jemand, der nicht aufgegeben hätte“
Mit einem Etappensieg bei der Tour habe Simpson-Larsen aufgrund der schwierigen Umstände nicht gerechnet. „Ich hoffe, das zeigt, dass ich stark bin und man einfach weiterkämpfen muss, egal was passiert“, sagte die Norwegerin. „Sivert war jemand, der nicht aufgegeben hätte – und dieser Gedanke hat mich motiviert.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.