Kommt jetzt Glasner?

Knalleffekt: Manchester United wirft Amorim raus!

Premier League
05.01.2026 11:47
Ruben Amorim muss seinen Posten in Manchester räumen.
Ruben Amorim muss seinen Posten in Manchester räumen.(Bild: AP/Dave Thompson)

Nach dem Zoff mit den Klub-Bossen zieht Manchester United die Reißleine: Cheftrainer Ruben Amorim muss gehen! Kommt jetzt Oliver Glasner?

Nach dem 1:1 gegen Leeds am Sonntag und nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Ligapartien musste der Portugiese gehen. Zudem wurden zunehmende Spannungen zwischen dem 40-Jährigen und der Klubführung offensichtlich. Die Vereinsführung habe „schweren Herzens entschieden, dass es an der Zeit für eine Veränderung ist“, teilte der Tabellensechste am Montag mit.

Ruben Amorim
Ruben Amorim(Bild: AP/Dave Thompson)

„Ich möchte nur sagen, dass ...“
Amorim, der seit November 2024 im Amt war, hatte zuletzt etwa Einmischungen von hochrangigen United-Persönlichkeiten in seine Arbeit, die er anderswo nicht tolerieren würde, kritisiert. „Ich möchte nur sagen, dass ich hierhergekommen bin, um Manager zu sein, nicht um Trainer zu sein“, wurde er nach dem Unentschieden gegen Leeds zitiert.

Fletcher übernimmt
Im vergangenen Jahr hatte Amorim den Klub noch ins Finale der Europa League geführt. Dort unterlag seine Mannschaft allerdings in einem englischen Duell Tottenham Hotspur mit 0:1. Am Mittwoch wird der frühere United-Mittelfeldspieler und aktuelle U18-Trainer Darren Fletcher als Interimstrainer die Mannschaft gegen den Tabellen-19. Burnley betreuen.

Nächster Trainer gescheitert
Seit mehreren Jahren will der Traditionsklub wieder an einstige Erfolgszeiten anknüpfen. Doch seit dem Weggang des legendären Coaches Sir Alex Ferguson im Jahr 2013 scheiterten viele Trainer an der Mission, den Verein langfristig an der Spitze zu etablieren. Dazu zählte auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der United zwischen Dezember 2021 und Mai 2022 betreut hatte.

Manchester United
Manchester United(Bild: AP/Jon Super)

Glasner zu „Red Devils“?
Nun könnte Oliver Glasner ein Kandidat auf den vakanten Trainerposten bei den „Red Devils“ sein. Bereits in der jüngeren Vergangenheit war der Österreicher, der aktuell bei Crystal Palace das Sagen hat, intensiv mit Manchester United in Verbindung gebracht worden.

