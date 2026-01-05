Knalleffekt: Manchester United wirft Amorim raus!

„Ich möchte nur sagen, dass ...“

Amorim, der seit November 2024 im Amt war, hatte zuletzt etwa Einmischungen von hochrangigen United-Persönlichkeiten in seine Arbeit, die er anderswo nicht tolerieren würde, kritisiert. „Ich möchte nur sagen, dass ich hierhergekommen bin, um Manager zu sein, nicht um Trainer zu sein“, wurde er nach dem Unentschieden gegen Leeds zitiert.