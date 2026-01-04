Mann soll Jugendliche zum Suizid überredet haben

Die Taten beging er laut Anklage zwischen Jänner 2021 und September 2023, er war damit zum Teil noch minderjährig. Bekannt wurde der Mann unter seinem Forennamen „White Tiger“, als Kopf einer Gruppe von Cyberkriminellen, die Kinder und Jugendliche zwischen elf und 15 Jahren online zu Gewalt gegen sich selbst gezwungen haben. Dabei soll er besonders verletzliche Kinder emotional von sich abhängig gemacht haben, um die Verbindung für Aufnahmen mit Missbrauchsinhalten auszunutzen. Die Kriminellen sollen sexuell motiviert gehandelt haben.