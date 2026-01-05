Skisprung-Legende bangt! Prevc jagt diesen Rekord

Da muss sich Skisprung-Ikone Janne Ahonen warm anziehen! Denn der nächste langjährige Rekord des Finnen ist in Gefahr. Dieses Mal ist es aber nicht Routinier Stefan Kraft, der ihm eine Bestmarke streitig macht, sondern der aktuelle Skisprung-Dominator Domen Prevc.
Der Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee ist Prevc vor dem abschließenden Bewerb in Bischofshofen am Dienstag (ab 16.30 Uhr – im „Sportkrone.at“-Liveticker) kaum noch zu nehmen. Etwa 22 Meter Vorsprung – oder 41,4 Punkte – auf den Zweitplatzierten, ÖSV-Adler Jan Hörl, hat sich der Slowene herausgesprungen.
Deshalb soll im Dreikönigsspringen die große Kür erfolgen. Wenngleich er – Ren Nikaido und seinem Innsbruck-Sieg sei Dank – nicht mehr alle vier Stationen gewinnen kann. Einen Rekord hat der „Domenator“ allerdings weiter vor Augen.
Ahonen verlor bereits einen Rekord
Seit 11 Bewerben steht Prevc mittlerweile ununterbrochen auf dem Stockerl. Der bisherige Rekord liegt bei 13 Podiumsplätzen in Serie. Aufgestellt wurde er von Legende Janne Ahonen vor knapp 21 Jahren. In seiner aktuellen Form scheint es für Prevc durchaus möglich, sich ganz nebenbei auch noch diesen Rekord im Jänner zu schnappen.
Es wäre übrigens nicht der erste Rekord, von dem sich die finnische Skisprung-Legende in dieser Saison verabschieden muss. Mit seinem 46. Karrieresieg in Falun hatte ÖSV-Adler Stefan Kraft nämlich den bisherigen Allzeit-Punkterekord des Finnen überboten.
