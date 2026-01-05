Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht nur Tournee-Sieg

Skisprung-Legende bangt! Prevc jagt diesen Rekord

Ski Nordisch
05.01.2026 12:47
Holt sich Domen Prevc im Jänner auch noch einen Skisprung-Rekord?
Holt sich Domen Prevc im Jänner auch noch einen Skisprung-Rekord?(Bild: GEPA)

Da muss sich Skisprung-Ikone Janne Ahonen warm anziehen! Denn der nächste langjährige Rekord des Finnen ist in Gefahr. Dieses Mal ist es aber nicht Routinier Stefan Kraft, der ihm eine Bestmarke streitig macht, sondern der aktuelle Skisprung-Dominator Domen Prevc.

0 Kommentare

Der Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee ist Prevc vor dem abschließenden Bewerb in Bischofshofen am Dienstag (ab 16.30 Uhr – im „Sportkrone.at“-Liveticker) kaum noch zu nehmen. Etwa 22 Meter Vorsprung – oder 41,4 Punkte – auf den Zweitplatzierten, ÖSV-Adler Jan Hörl, hat sich der Slowene herausgesprungen. 

Deshalb soll im Dreikönigsspringen die große Kür erfolgen. Wenngleich er – Ren Nikaido und seinem Innsbruck-Sieg sei Dank – nicht mehr alle vier Stationen gewinnen kann. Einen Rekord hat der „Domenator“ allerdings weiter vor Augen. 

Ahonen verlor bereits einen Rekord
Seit 11 Bewerben steht Prevc mittlerweile ununterbrochen auf dem Stockerl. Der bisherige Rekord liegt bei 13 Podiumsplätzen in Serie. Aufgestellt wurde er von Legende Janne Ahonen vor knapp 21 Jahren. In seiner aktuellen Form scheint es für Prevc durchaus möglich, sich ganz nebenbei auch noch diesen Rekord im Jänner zu schnappen. 

Lesen Sie auch:
Stefan Kraft mit historischer Punktzahl.
ÖSV-Adler holt Rekord
Historischer Kraft: Skisprung-Legende übertrumpft!
25.11.2025

Es wäre übrigens nicht der erste Rekord, von dem sich die finnische Skisprung-Legende in dieser Saison verabschieden muss. Mit seinem 46. Karrieresieg in Falun hatte ÖSV-Adler Stefan Kraft nämlich den bisherigen Allzeit-Punkterekord des Finnen überboten.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Janne Ahonen
Bischofshofen
ÖSV
Vierschanzentournee
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
293.663 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
230.331 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
155.757 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr Ski Nordisch
Tränen in den Augen
Biathlet tot: Langläuferin verrät letztes Gespräch
Nicht nur Tournee-Sieg
Skisprung-Legende bangt! Prevc jagt diesen Rekord
„Krone oder Kasperl“
„Besch…! Die Nebengeräusche aus Norwegen nerven“
Vierschanzentournee
Ab 16.30 Uhr LIVE: Stand in Bischofshofen-Quali
Jubel nach Tour-Coup
Stadlober: „Mega! Das hätte ich mir nie gedacht“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf