Skisprung-Legende bangt! Prevc jagt diesen Rekord

Ahonen verlor bereits einen Rekord

Seit 11 Bewerben steht Prevc mittlerweile ununterbrochen auf dem Stockerl. Der bisherige Rekord liegt bei 13 Podiumsplätzen in Serie. Aufgestellt wurde er von Legende Janne Ahonen vor knapp 21 Jahren. In seiner aktuellen Form scheint es für Prevc durchaus möglich, sich ganz nebenbei auch noch diesen Rekord im Jänner zu schnappen.