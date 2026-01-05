Trumps Pläne für 2026: Was er alles im Visier hat

Wie verrückt, wie verwegen, wie skrupellos kann Donald J. Trump (79) nach 2025 und der jüngsten Eskalation in Venezuela eigentlich noch werden? „Sehr“, lautet sinngemäß die Antwort von renommierten Experten. Sie sehen eine Spirale der Eskalation, die laufend befeuert wird. Ein Ausblick, was die USA, Lateinamerika und speziell Europa erwarten dürfte.