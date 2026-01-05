Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Verletzungspause

Comeback am Mittwoch? Hirscher fällt Entscheidung

Ski Alpin
05.01.2026 14:01
Marcel Hirscher hat sich entschieden: Er wird am Mittwoch nicht in den Ski-Weltcup zurückkehren.
Marcel Hirscher hat sich entschieden: Er wird am Mittwoch nicht in den Ski-Weltcup zurückkehren.(Bild: GEPA)

Marcel Hirscher möchte unverändert im Jänner auf die Weltcup-Pisten zurückkommen. Beim Slalom von Madonna di Campiglio am Mittwoch wird der achtfache Ski-Gesamtweltcupsieger jedoch noch nicht am Start stehen, wie Hirschers Management mitteilte.

0 Kommentare

Über einen Start in Adelboden am kommenden Wochenende will der mittlerweile für die Niederlande fahrende Salzburger erst entscheiden. 

Intensive Arbeit am Comeback
Hirscher hatte sich Anfang Dezember 2024 – relativ zu Beginn seiner Comebacksaison nach über fünfeinhalbjähriger Pause – einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.

Wegen der Verletzung war für den 36-Jährigen keine Schneevorbereitung im Sommer möglich. Im Herbst verlor er wegen einer Virusinfektion noch einmal drei Wochen Training. Großes Saisonziel bleibt wohl ein Start bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d‘Ampezzo in gut einem Monat. Hirscher ist zweifacher Olympiasieger (2018 in Pyeongchang).

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Marcel HirscherMadonna
Niederlande
ComebackSlalomAdelbodenWochenende
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Alpin
Nach Verletzungspause
Comeback am Mittwoch? Hirscher fällt Entscheidung
Julia Scheib:
„Würde mich immer wieder für Kristall entscheiden“
„Krone“-Stopplicht
Olympia 2026: Das ist nicht gerade fanfreundlich!
Festspiele von Rast
„Da kann man sich als Trainer ja nur freuen“
Truppe beste ÖSV-Dame
Kranjska Gora: Rast durchbricht Serie von Shiffrin

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine