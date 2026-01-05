Comeback am Mittwoch? Hirscher fällt Entscheidung

Wegen der Verletzung war für den 36-Jährigen keine Schneevorbereitung im Sommer möglich. Im Herbst verlor er wegen einer Virusinfektion noch einmal drei Wochen Training. Großes Saisonziel bleibt wohl ein Start bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d‘Ampezzo in gut einem Monat. Hirscher ist zweifacher Olympiasieger (2018 in Pyeongchang).