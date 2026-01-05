Die künstliche Intelligenz hat nicht immer recht

Viele Nutzer erkennen nicht, dass KI keine Fakten überprüft, sondern Inhalte lediglich auf Basis von Wahrscheinlichkeiten generiert. „Vor allem in rechtlichen Belangen zieht die künstliche Intelligenz ihre Daten oft aus dem deutschen Recht – dieses darf man keinesfalls auf das österreichische umlegen. Nachfolgend kann es zu Fehlinformationen oder gar rechtlich problematischen Aussagen führen“, warnt Arbeitsrechtsexperte Mario Popovits von der Arbeiterkammer Burgenland. Zudem bestehe das nicht zu unterschätzende Risiko, dass sensible Daten bei der Eingabe in KI-Systeme ungewollt weitergegeben oder gespeichert werden. „Auch das kann nachhaltig schädigende Auswirkungen nach sich ziehen.“