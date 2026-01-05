Schock-Foto! Mickey Rourke nicht wiederzuerkennen

Er war gefeierter Hollywoodstar und ein Sexsymbol, doch davon ist nur noch wenig über. Denn auf den neuesten Fotos ist Mickey Rourke kaum wiederzuerkennen. Und auch sonst scheint das Leben des ehemaligen „9 1/2 Wochen“-Stars gehörig aus den Fugen geraten zu sein.
Die neuesten Fotos von Mickey Rourke schocken die Fans. Der ehemalige Hollywood-Beau wurde von einem Paparazzo am Neujahrstag erwischt, als er gerade seine Essensbestellung vor der Tür seines Apartments abholte – in Jogginghose, Strickpullover und Socken.
Doch nicht nur der Schlabberlook des 73-Jährigen sorgt für Aufsehen, sondern vor allem sein Aussehen. Rourke hat seine grauen Haare zum ultrakurzen Buzzcut gestylt, auf den ersten Blick wirkt es so, als habe er mittlerweile eine Glatze. Er wirkt ausgezehrt, erschöpft und so, als spiele ihm das Leben hart mit.
Landet Rourke auf der Straße?
Was aktuell auch der Fall ist, wie eine gerade erst ins Leben gerufene „GoFundMe“-Kampagne für den einst so gefeierten Hollywoodstar erahnen lässt. Denn im Namen von Rourke bittet sein Managementteam um Spenden. 100.000 US-Dollar erhofft man sich von der Aktion. 100.000 Dollar, die Rourke so dringend braucht.
Der Grund: Rourke hat laut US-Medien fast 60.000 Dollar Mietschulden. Sollte er diese nicht begleichen, droht ihm die Zwangsräumung und Mickey Rourke wäre obdachlos. Neben der ausstehenden Miete fordert Rourkes Vermieter aber auch die Erstattung von Anwaltskosten. Zudem beantragte dieser die Auflösung des Mietvertrags.
Absturz des „Sexiest Man Alive“
„Mickey Rourke steht derzeit vor einer sehr schwierigen und dringenden Situation: Ihm droht die Räumung seines Zuhauses“, hieß es in der „GoFundMe“-Spendenaktion dazu. Und weiter: „Das Leben verläuft nicht immer geradlinig. Und trotz all seiner Filme von ,Diner‘ bis ,9 ½ Wochen‘ befindet sich Mickey nun in einer finanziell herausfordernden Phase seines, die seine Wohnsituation gefährdet.“
Das Ziel sei es, dem einstigen „Sexiest Man Alive“ in der schwierigen Zeit „Stabilität und die Möglichkeit zu geben, wieder auf die Beine zu kommen und seine Wohnung zu behalten.“ Der Appell endet mit: „Jede Spende, unabhängig von der Höhe, macht einen echten Unterschied. Wer nicht spenden kann, hilft auch sehr, indem er die Seite teilt. Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit und Unterstützung.“
Fans spendeten bereits mehr als 53.000 Dollar
Und wie es scheint, kann Rourke sich zumindest auf den Rückhalt seiner Fans verlassen. Denn bis zum Montag zu Mittag waren bereits etwas mehr als 53.500 US-Dollar gespendet worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.