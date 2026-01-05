Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Minus 26 Grad: Wie gehen Sie damit um?

Community
05.01.2026 11:47
Bei den heutigen Temperaturen streikte so manches Auto.
Bei den heutigen Temperaturen streikte so manches Auto.(Bild: Malena Brenek)

Mit bis zu minus 26 Grad im Waldviertel und klirrender Kälte in Tirol zeigt der Winter seine härteste Seite. Während wir uns dick einpacken, warnt das Land vor lebensgefährlichen Nächten für Obdachlose. Wie erleben Sie die eisigen Temperaturen?

0 Kommentare

Aktuell gibt es vor allem im Mühl- und Waldviertel Kälterekorde. Die Wettermodelle sagen für die nächsten Tage im Westen zwar weiterhin sonniges, aber trocken-kaltes Wetter voraus, meldet ab Donnerstag allerdings eine Warmfront mit milderen Temperaturen. Diese bringt jedoch ein erhöhtes Risiko für Glätte durch gefrierenden Regen mit sich. Auch die sozialen Dienste haben bereits reagiert und die Kälte-Hotlines für Hilfsbedürftige verstärkt.

Kältetelefon und Hotlines

  • Wien – Kältetelefon: 01/ 480 45 53 (0-24 Uhr)
  • Burgenland – Kältetelefon: 0676/ 837 303 22 (8-22 Uhr)
  • Steiermark – Kältetelefon: 0676/ 880 15 8111 (18-24 Uhr)
  • Kärnten – Kälte-Hotline: 0463/39 60 60 (18-6 Uhr)
  • Salzburg – Kältetelefon: 0676/ 848 210 651 (0-24 Uhr)
  • Tirol – Kältetelefon: 0512/21 447 (0-24 Uhr)
  • Vorarlberg – Caritas Café: 05522/200 1570 Mo.-Fr. (8.30 – 14 Uhr); Caritas Feldkirch: 05522/200 1700 (8 – 12 Uhr, 13 – 16 Uhr); Notschlafstelle Feldkirch: 05522/200 1200 (16.30 – 8 Uhr)
  • Linz – Verein B37: 0732/77 67 67 560
  • St. Pölten – Emmausgemeinschaft: 0676/886 44 702

Ihre Meinung ist gefragt!
Wie rüsten Sie sich gegen den Frost und was sind Ihre besten Tipps für den Alltag? Macht Ihnen das drohende Glatteis ab Donnerstag Sorgen? Haben Sie die Kälte-Notrufnummern für Ihr jeweiliges Bundesland bereits eingespeichert, um im Ernstfall schnell Hilfe für bedürftige Personen organisieren zu können? Oder haben Sie diese Nummern in der Vergangenheit bereits kontaktiert? Diskutieren Sie mit und teilen Sie Ihre Erfahrungen zu diesem Thema in den Kommentaren!

Porträt von Tamara Krammer
Tamara Krammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Montag
Mitmachen und spüren, wie gut Bewegung tut
Folge von Sonntag
Schluss mit Ausreden – es ist Zeit für Bewegung!
Neustart gefällig?
Sechs Filme die dein Leben komplett verändern
Folge von Samstag
Gemeinsam neue Energie fürs neue Jahr tanken
Kino & Streaming
Award Saison gestartet & Oscar-Fieber in Hollywood
Mehr Forum
Frage des Tages
Blackout-Gefahr: Sind Sie vorbereitet?
Diskutieren Sie mit!
Berlin-Blackout: Ist Österreich auch gefährdet?
Diskutieren Sie mit!
Böller: Braucht es konsequentes Verbot?
Frage des Tages
Venezuela-Angriff: Hat Trump richtig gehandelt?
Diskutieren Sie mit!
Gehen Sie heuer auf einen Ball?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
292.005 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
229.574 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
155.519 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr Community
Diskutieren Sie mit!
Grassers Luxushausarrest: Haben Sie Verständnis?
Frage des Tages
Sprühkerzen in Lokalen: Sind Sie für ein Verbot?
Diskutieren Sie mit!
Gefängnisarbeit: Ist der Lohn für Häftlinge fair?
Diskutieren Sie mit!
Parlament: Fühlen Sie sich noch vertreten?
Frage des Tages
Schauen Sie sich in Lokalen nach Notausgängen um?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf