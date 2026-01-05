Minus 26 Grad: Wie gehen Sie damit um?

Mit bis zu minus 26 Grad im Waldviertel und klirrender Kälte in Tirol zeigt der Winter seine härteste Seite. Während wir uns dick einpacken, warnt das Land vor lebensgefährlichen Nächten für Obdachlose. Wie erleben Sie die eisigen Temperaturen?
Aktuell gibt es vor allem im Mühl- und Waldviertel Kälterekorde. Die Wettermodelle sagen für die nächsten Tage im Westen zwar weiterhin sonniges, aber trocken-kaltes Wetter voraus, meldet ab Donnerstag allerdings eine Warmfront mit milderen Temperaturen. Diese bringt jedoch ein erhöhtes Risiko für Glätte durch gefrierenden Regen mit sich. Auch die sozialen Dienste haben bereits reagiert und die Kälte-Hotlines für Hilfsbedürftige verstärkt.
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie rüsten Sie sich gegen den Frost und was sind Ihre besten Tipps für den Alltag? Macht Ihnen das drohende Glatteis ab Donnerstag Sorgen? Haben Sie die Kälte-Notrufnummern für Ihr jeweiliges Bundesland bereits eingespeichert, um im Ernstfall schnell Hilfe für bedürftige Personen organisieren zu können? Oder haben Sie diese Nummern in der Vergangenheit bereits kontaktiert? Diskutieren Sie mit und teilen Sie Ihre Erfahrungen zu diesem Thema in den Kommentaren!
