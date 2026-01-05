Mann läuft fünf Kilometer auf seinem Kühlschrank

Mann startete die Aktion, um Follower zu gewinnen

Seine Läufe zeichnet der Sportler mit der Tracking-App „Strava“ auf, am Ende blendet er ein, wie lang er für sein Training gebraucht hat. Mit seinem viralen Kühlschrank-Lauf erreichte der Influencer knapp neun Millionen Zuseher. Die Challenge, an verrückten Orten zu laufen, hatte Cohen ursprünglich gestartet, um 100.000 Follower zu erreichen. Mittlerweile verfolgen ihn 116.000 Menschen auf Social Media und er läuft immer noch – im Bett, im Lift, oder im Auto.