Mann läuft fünf Kilometer auf seinem Kühlschrank

„Hallo Leute, heute laufe ich fünf Kilometer in einem Lift“, oder „Fünf Kilometer mit einer Couch auf den Schultern“ sind Sätze, die aus dem Mund eines amerikanischen Influencers nicht unüblich sind. Seine Mission: Sport soll mehr Spaß machen.
Fünf Kilometer laufen auf dem Kühlschrank? Was absurd klingt, ist für den Influencer Jacob Abrams Cohen („notreallywellness“) mittlerweile zur alltäglichen Challenge geworden. Der junge Mann läuft an Orten, die sonst wohl keiner als Laufstrecke wählen würde.
„Fünf Kilometer auf dem Kühlschrank“
„Der härteste Lauf 2025: 5K auf dem Kühlschrank“ titelt er eines seiner bekanntesten Videos. Die Idee ist einfach: Cohen läuft im Zeitraffer an den ausgefallensten Orten. Mit seinen Videos greift er verschiedenste Social Media Trends auf. So lautet die Caption eines seiner Lauf-Videos etwa: „In deinen Zwanzigern werden dir die Leute sagen, dass du keinen 5K in deiner Waschmaschine laufen kannst. Es ist wichtig, dass du ihnen nicht glaubst.“
Mann startete die Aktion, um Follower zu gewinnen
Seine Läufe zeichnet der Sportler mit der Tracking-App „Strava“ auf, am Ende blendet er ein, wie lang er für sein Training gebraucht hat. Mit seinem viralen Kühlschrank-Lauf erreichte der Influencer knapp neun Millionen Zuseher. Die Challenge, an verrückten Orten zu laufen, hatte Cohen ursprünglich gestartet, um 100.000 Follower zu erreichen. Mittlerweile verfolgen ihn 116.000 Menschen auf Social Media und er läuft immer noch – im Bett, im Lift, oder im Auto.
„Sport soll Spaß machen“
Sogar Adidas hinterließ einen Kommentar unter einem seiner Videos: „Unsere Schuhe sind für erschwerte Bedingungen gemacht“. Sein Motto: „Make Fitness less serious“ („Fitness weniger ernst machen“).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.