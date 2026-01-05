„Würde mich immer wieder für Kristall entscheiden“

Julia Scheib im sportkrone.at-Video-Talk! Österreichs aktuell beste Skifahrerin spricht am Rande eines PR-Termins in Wien mit Michael Fally über ihre Rolle als „Model“, ihren aktuellen Flow, das Rote Trikot im RTL-Weltcup, die nahenden Olympischen Spiele und den anstehenden Super-G in Zauchensee.