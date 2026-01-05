„Stucky Fingers“ als aufmüpfige Rockparaphrase

Witz und Kante statt Machogehabe

Das Album der Rolling Stones mit dem Titel „Sticky Fingers“ aus dem Jahr 1971 war jenes mit dem von Andy Warhol gestalteten Plattencover mit dem Reißverschluss und heute teils recht fragwürdigen Macho-Texten. Mit Witz und Selbstbewusstsein überschrieben, fügen sich die Stucky-Dichtungen nun prachtvoll kantig in den Sound. Die melodischen Balladen wie „Wild Horses“, „Dark Flowers“ oder „Moonlight Mile“ zeigen ihre skurrilen Seiten mit einem Spaziergang durch das Stucky‘sche Wunderland und kippen leichtfüßig in mehr oder weniger lange zurückliegende Popsongs, suchen Schutz beim Beatles-Klassiker „Help!“ oder machen mit „Sister Morphine“ Kurzbesuch beim Zirkus Knie.