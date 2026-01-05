Norris‘ WM-Titel wird für McLaren besonders teuer

Um einen Piloten für die WM zu nennen, muss jedes Team eine sogenannte Superlizenz – ein Führerschein für Formel-1-Fahrer – zahlen. Diese besteht aus einer Grundgebühr von 11.842 Euro sowie 2392 Euro pro eroberten WM-Punkt. Bei 423 Zählern für Norris ergibt sich dadurch eine Summe von satten 1.023.658 Euro. Hinzu kommen 992.562 Euro für dessen Teamkollegen Oscar Piastri.