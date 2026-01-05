Norris‘ WM-Titel wird für McLaren besonders teuer

Für die Superlizenz seiner beiden Fahrer muss der Formel-1-Rennstall McLaren tief ins Geldbörserl greifen. Da sich die Kosten aus Grundgebühr und Punktebeute zusammensetzen, muss das Team allein für Lando Norris über eine Million Euro an die FIA überweisen.
Um einen Piloten für die WM zu nennen, muss jedes Team eine sogenannte Superlizenz – ein Führerschein für Formel-1-Fahrer – zahlen. Diese besteht aus einer Grundgebühr von 11.842 Euro sowie 2392 Euro pro eroberten WM-Punkt. Bei 423 Zählern für Norris ergibt sich dadurch eine Summe von satten 1.023.658 Euro. Hinzu kommen 992.562 Euro für dessen Teamkollegen Oscar Piastri.
Auch Max Verstappen kostet seinem Team 1.018.874 Euro, der Niederländer hatte zu Saisonende 421 Punkte auf dem Konto.
„Billige“ Formel-1-Premiere
Deutlich angenehmer fällt die Rechnung für Neo-Rennstall Cadillac aus. Da Valtteri Bottas und Sergio Perez vergangene Saison ohne Cockpit und damit auch ohne Punkte blieben, beläuft sich die Summe lediglich auf die Grundgebühr.
