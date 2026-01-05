Kult-Gasthaus schließt nach sechs Jahrzehnten

„Eine Ära geht zu Ende“

Für Betreiberin Karoline Pilz-Strauss ist die Schließung ein wehmütiger Schritt, der ihr „Tränen in die Augen“ treibt. Mehr als 40 Jahre stand sie Tag für Tag in ihrem Gasthaus, das längst mehr als nur ein Arbeitsplatz war. „Die Buzihütte ist mein Zuhause, mein Leben“, sagt sie. Doch die Belastung wurde zuletzt zu groß. Das Alter, die jahrelange körperlich-anstrengende Arbeit und vor allem der akute Personalmangel zwangen sie und ihren Mann dazu, fast alles alleine zu stemmen.