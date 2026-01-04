Song Contest steht im Visier von Cyber-Angreifern

Öffi-Verkehr und Einlasssystem als neuralgische Punkte

Ziel der Attacken auf Großereignisse sei, einen Vertrauensverlust in der Bevölkerung sowie eine möglichst negative öffentliche Wahrnehmung herbeizuführen. Doch was ist vorstellbar? Laut Granig müsse man vor allem mit Störungen des öffentlichen Verkehrs über Angriffe auf Sicherheitssysteme beim Einlass bis hin zu Ausfällen bei Übertragungen oder auch der gezielten Erzeugung von Panik durch Desinformation rechnen. Ein „reales Gefahrenpotenzial“, warnt Granig. Er ist jedoch zuversichtlich, dass die Veranstalter die Herausforderung im Blick – und unter Kontrolle – haben.