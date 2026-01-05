Resistente Tigermücken breiten sich in Europa aus

Laut dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) kommt es in Europa zu immer längeren und intensiveren Übertragungszeiten für Krankheiten, die durch Stechmücken übertragen werden können. Dazu zählen das West-Nil-Fieber, das Chikungunya-Fieber oder das Dengue-Fieber.

Grafik: Auch in Österreich wurde die Tigermücke bereits mehrfach nachgewiesen