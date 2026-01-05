Vorteilswelt
Transfrau-Gerüchte

Cybermobbing gegen Macron: 10 Schuldsprüche

Ausland
05.01.2026 12:15
Brigitte Macron wehrte sich gegen die falsche Behauptung, als Mann geboren worden zu sein.
Brigitte Macron wehrte sich gegen die falsche Behauptung, als Mann geboren worden zu sein.(Bild: AP/Ludovic Marin)

Wegen Cybermobbings gegen Frankreichs First Lady Brigitte Macron hat ein Gericht in Paris am Montag acht Männer und zwei Frauen zumeist zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

0 Kommentare

Alle müssen außerdem ein Praktikum zum Respekt anderer Menschen im Internet absolvieren, und einige erhielten eine befristete Onlinesperre für die Nutzung der sozialen Medien, die sie für das Cybermobbing genutzt haben.

Gerüchte kursierten seit Wahlsieg ihres Mannes
Den Angeklagten wurden zahlreiche böswillige Äußerungen über das Geschlecht der Präsidentengattin sowie über den Altersunterschied zu Emmanuel Macron vorgeworfen. Dabei war teilweise selbst von Pädophilie die Rede. Hintergrund ist die seit der Wahl Macrons zum Präsidenten 2017 in den sozialen Medien kursierende Verschwörungserzählung, wonach Brigitte Macron eine Transfrau sein und als Mann geboren worden sein soll. Die Macrons gingen dagegen schon früher gerichtlich vor.

Lesen Sie auch:
Als Präsidentengattin muss man ständig auf der Hut sein.
„Lasse mich gehen“
Brigitte Macron reumütig nach „Schlampen“-Sager
16.12.2025
Verleumdungsklage
Fotos sollen Brigitte Macrons Geschlecht belegen
18.09.2025

Zu den Angeklagten im Alter von 41 bis 60 Jahren gehören ein in Frankreich bekannter Verschwörungstheoretiker sowie eine Frau, die sich als Medium und Werbefachfrau ausgibt und deren X-Konto inzwischen gesperrt wurde. Sie wird als maßgeblich an der Verbreitung des Gerüchts beteiligt angesehen.

