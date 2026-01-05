Großbrand in Klagenfurt: Lagerhalle in Flammen

Brandursache noch völlig unklar

Auch eine aufmerksame „Krone“-Leserin bemerkte gegen 10 Uhr vormittags die dichten Rauchwolken: „Es riecht unangenehm und es gibt eine extreme Rauchentwicklung. Ich hab' sofort alle Fenster geschlossen.“ Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.