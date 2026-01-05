Vorteilswelt
Stundenlanger Einsatz

Großbrand in Klagenfurt: Lagerhalle in Flammen

Kärnten
05.01.2026 13:26

Dichter Rauch über Klagenfurt: In einer Lagerhalle in der Ziegeleistraße ist am Vormittag ein Großbrand ausgebrochen. Zahlreiche Feuerwehren stehen seit Stunden im Großeinsatz.

0 Kommentare

In einer Lagerhalle in der Ziegeleistraße in Klagenfurt ist es zu einem umfangreichen Brand gekommen. Die darin gelagerten Kartonagen, Papier und Müll standen in Flammen und sorgten für eine massive Rauchentwicklung.

Zahlreiche Einsatzkräfte bekämpfen das Feuer
Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren sind seit den Vormittagsstunden im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Zahlreiche Einsatzkräfte durchsuchen die Halle laufend nach Glutnestern, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Die vielen Einsatzkräfte bekämpfen seit Stunden das Feuer.
Die vielen Einsatzkräfte bekämpfen seit Stunden das Feuer.(Bild: Elena Überbacher)
Seit Montagvormittag brennt es in der Lagerhalle.
Seit Montagvormittag brennt es in der Lagerhalle.(Bild: Elena Überbacher)
Auch aufmerksame „Krone“-Leser riefen in der Redaktion an, um den Brand zu melden.
Auch aufmerksame „Krone“-Leser riefen in der Redaktion an, um den Brand zu melden.(Bild: Elena Überbacher)
Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch völlig unklar.
Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch völlig unklar.(Bild: Elena Überbacher)
In der Lagerhalle waren Kartonagen, Papier und Müll gelagert.
In der Lagerhalle waren Kartonagen, Papier und Müll gelagert.(Bild: Elena Überbacher)

„Teilweise ist das Feuer auf das Dach übergegriffen. Wir sind seit mehreren Stunden im Einsatz, und es wird voraussichtlich noch weitere Stunden dauern“, berichtet Branddirektor-Stellvertreter Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.

Brandursache noch völlig unklar
Auch eine aufmerksame „Krone“-Leserin bemerkte gegen 10 Uhr vormittags die dichten Rauchwolken: „Es riecht unangenehm und es gibt eine extreme Rauchentwicklung. Ich hab' sofort alle Fenster geschlossen.“ Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

