Großbrand in Klagenfurt: Lagerhalle in Flammen

Dichter Rauch über Klagenfurt: In einer Lagerhalle in der Ziegeleistraße ist am Vormittag ein Großbrand ausgebrochen. Zahlreiche Feuerwehren stehen seit Stunden im Großeinsatz.
In einer Lagerhalle in der Ziegeleistraße in Klagenfurt ist es zu einem umfangreichen Brand gekommen. Die darin gelagerten Kartonagen, Papier und Müll standen in Flammen und sorgten für eine massive Rauchentwicklung.
Zahlreiche Einsatzkräfte bekämpfen das Feuer
Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren sind seit den Vormittagsstunden im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Zahlreiche Einsatzkräfte durchsuchen die Halle laufend nach Glutnestern, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.
„Teilweise ist das Feuer auf das Dach übergegriffen. Wir sind seit mehreren Stunden im Einsatz, und es wird voraussichtlich noch weitere Stunden dauern“, berichtet Branddirektor-Stellvertreter Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.
Brandursache noch völlig unklar
Auch eine aufmerksame „Krone“-Leserin bemerkte gegen 10 Uhr vormittags die dichten Rauchwolken: „Es riecht unangenehm und es gibt eine extreme Rauchentwicklung. Ich hab' sofort alle Fenster geschlossen.“ Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
