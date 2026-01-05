Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anklage in New York

92 Jahre alter Richter soll über Maduro urteilen

Außenpolitik
05.01.2026 12:16

Dem von den USA gefangen genommenen und nach New York überstellten venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro (63) soll in den USA der Prozess gemacht werden. Der zuständige Richter Alvin Hellerstein hat schon zahlreiche brisante Verfahren – auch gegen US-Präsident Donald Trump – geleitet. Hellerstein gilt als angesehen und äußerst erfahren, er ist bereits 92 Jahre alt

0 Kommentare

Maduro soll am Montag erstmals vor Gericht erscheinen. Ein New Yorker Bundesgericht setzte für 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ) einen Termin an. Was genau bei der Anhörung passieren soll, blieb zunächst unklar. 

Die USA haben Maduro unter anderem wegen des Vorwurfs des „Drogenterrorismus“ angeklagt. Er soll sein aus Sicht der USA bei der letzten, manipulierten Wahl illegal erlangtes Amt dafür genutzt haben, damit Tausende Tonnen Kokain in die USA transportiert werden konnten.

Hier wird Maduro zu seinem Richter geführt:

Maduro habe selbst für sich daraus Vorteile gezogen. Er soll sich dafür mit Drogenhändlern verbündet haben. Maduro war in den USA schon einmal 2020 unter anderem wegen Drogenhandels angeklagt worden. Nun gibt es eine aktualisierte Anklage. Mitangeklagt sind seine Ehefrau und sein Sohn.

Der 92 Jahre alte Richter Alvin Hellerstein wird in New York den Prozess gegen Nicolas Maduro ...
Der 92 Jahre alte Richter Alvin Hellerstein wird in New York den Prozess gegen Nicolas Maduro leiten.(Bild: APA-Images / REUTERS / JANE ROSENBERG)

1933 geboren, seit 1998 Richter in New York
Als Richter zuständig ist in New York der 1933 geborene Alvin Hellerstein. Richter Hellerstein gilt als angesehener Jurist. Schon im Jahr 1998 ernannte ihn der damalige demokratische US-Präsident Bill Clinton zum Bundesrichter in New York.

Trump und Hellerstein kennen sich bereits
Hellerstein hat in seiner Laufbahn zahlreiche komplizierte Verfahren geleitet, darunter jene zu den Ausgleichszahlungen nach den 9/11-Anschlägen. Auch mit Donald Trump hatte der 92-Jährige schon zu tun. Er wies im Schweigegeld-Prozess rund um die Zahlungen an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels Versuche von Trump, den Fall von New York an ein Bundesgericht zu übergeben, ab.

Nicolas Maduro nach seiner Festnahme
Nicolas Maduro nach seiner Festnahme(Bild: X/White House, Krone KREATIV)

Hellerstein begründete seine Entscheidung damals damit, dass es sich bei den Zahlungen an Daniels „um eine rein persönliche Angelegenheit des Präsidenten, um die Vertuschung eines peinlichen Vorfalls“ handelte. Dies spiegle in keiner Weise die offiziellen Aufgaben des US-Präsidenten wider.

Iran und China fordern Maduros Freilassung
Nach der Festnahme Maduros und dessen Überstellung in die USA gab es internationale Kritik, unter anderem aus dem Iran und China. Die beiden Staaten fordern die Freilassung des entmachteten Maduro. „Der Präsident eines Landes und seine Ehefrau sind entführt worden. Es gibt keinen Grund, stolz zu sein, das ist ein illegaler Akt“, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Bakaei, am Montag in Teheran.

Lesen Sie auch:
Ein Ex-Staatschef in Handschellen: Das Weiße Haus führte Nicolás Maduro in New York vor.
„Frohes neues Jahr“
Video: Hier wird Maduro in Handschellen abgeführt
04.01.2026
Monatelang geplant
Das Protokoll: So schnappte US-Einheit Maduro
04.01.2026
„Drogenterrorismus“
Maduro soll bereits Montag vor Gericht erscheinen
05.01.2026

Aus dem Außenamt in Peking hieß es, die Volksrepublik sei zutiefst besorgt und verfolge die Sicherheitslage genau. China unterhalte weiter eine konstruktive Kommunikation und Zusammenarbeit mit der Regierung Venezuelas. Bereits am Sonntag hatte China die Freilassung Maduros und seiner Frau gefordert und von einem Verstoß gegen das Völkerrecht gesprochen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald TrumpStormy Daniels
USANew YorkChina
Kokain
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
295.426 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
231.224 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
156.050 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr Außenpolitik
Krone Plus Logo
Nach Venezuela-Angriff
Trumps Pläne für 2026: Was er alles im Visier hat
Anklage in New York
92 Jahre alter Richter soll über Maduro urteilen
„Abschaffung war dumm“
Wiener Stadtrat will kalte Progression zurück
„Krone“-Kommentar
Vor einem Jahr, da war alles gänzlich anders
„Klingt für mich gut“
Trump droht nun auch Kolumbien mit Militäreinsatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf