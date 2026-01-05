92 Jahre alter Richter soll über Maduro urteilen

Iran und China fordern Maduros Freilassung

Nach der Festnahme Maduros und dessen Überstellung in die USA gab es internationale Kritik, unter anderem aus dem Iran und China. Die beiden Staaten fordern die Freilassung des entmachteten Maduro. „Der Präsident eines Landes und seine Ehefrau sind entführt worden. Es gibt keinen Grund, stolz zu sein, das ist ein illegaler Akt“, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Bakaei, am Montag in Teheran.