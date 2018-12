„Einprügeln auf das Volk hat sich nie bewährt“

Am Samstag gingen die sogenannten Gelbwesten zum vierten Mal in Folge in Paris auf die Straße. Die Polizei geht hart gegen Protestierende vor. Viele demonstrieren betont friedlich und möchten sich von gewalttätigen Gruppen abgrenzen, trotzdem gab es landesweit rund 1700 Festnahmen, meistens wegen „Gewalt gegen Personen oder die Zerstörung von Gegenständen“. Präsident Emmanuel Macron hat seinen Status als junger und volksnaher Politiker jedenfalls eingebüßt, obwohl er weiter versucht, auf die „Gelbwesten“ zuzugehen. Wie die „Krone“-Leser darüber denken, lesen Sie hier.