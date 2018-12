„Gelbwesten“: 260 Verletzte und 1700 Festnahmen

Bei den Protesten in Frankreich, bei denen die „Gelbwesten“ den vierten Samstag in Folge auf die Straßen gingen, griffen Polizisten knallhart mit Tränengas und Schlagstöcken durch. Die traurige Bilanz der chaotischen Krawalle in Paris und anderen großen Städten zog Innenminister Christophe Castaner noch in der Nacht auf Sonntag: Mindestens 260 Menschen, darunter 39 Polizisten, wurden verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Landesweit waren 89.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, mehr als 1700 Randalierer mussten festgenommen werden, ehe sich die Lage wieder beruhigte.