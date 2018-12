Fahrgastmorde: „China-Uber“ will sicherer werden

Nach Morden an zwei Passagierinnen will der chinesische Mitfahrdienst Didi seine Sicherheitsstandards verbessern. Hierzu würden im Management zwei neue Positionen geschaffen, die als Sicherheitsbeauftragte an Vorstandschef Cheng Wei und an den Technologie-Vorstand Bob Zhang berichteten, teilte der Uber-Konkurrent mit.