Viel Applaus für Verbot von Plastiksackerln

Bis dahin gilt es wohl noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten. Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, kritisierte etwa das Verbot in einer ersten Reaktion. Nachsatz: Man werde aber „damit leben müssen“. Noch deutlicher ist die Wirtschaftskammer: „So ein Verbot ist nicht notwendig“, heißt es da.