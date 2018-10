Dämpfer für Tempo 140 von Hofers eigenem Gutachten

Experten für Tempo-100-Limit

Im Abschnitt zum Thema Personenverkehr heißt es, dass eine Absenkung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 100 für alle Pkw auf den Autobahnen und Schnellstraßen empfehlenswert wäre. Nicht aber ein Anhebung! Einzige Ausnahme sind sogenannte Zero Emission Vehikles, sprich: Elektroautos. Diese dürften, so die Studie, auch gerne in den derzeitigen 100er-Abschnitten der IG-Luft mit 130 km/h unterwegs sein.