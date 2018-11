„Traurig, was aus Österreich wurde“

Mehrere blutige Terroranschläge in Europa, darunter der Anschlag am Berliner Breitscheidplatz, machten es nötig, dass in immer mehr europäischen Städten solche Schutzmaßnahmen zum Stadtbild gehören. Doch anstatt das Sicherheitsgefühl zu steigern, wie von der Politik angedacht, bereitet es vielen Lesern Sorge um die nationale Sicherheit. „Soviel zur lebenswertesten Stadt der Welt. Poller, Betonklötze, bewachte Weihnachtsmärkte. Wo wird das enden?“, fragt User „Schoitlberger“ hierzu und bekommt viel Zustimmung aus der krone.at Community.