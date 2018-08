42 Anti-Terror-Poller kosteten 799.000 Euro!

Keine Baugenehmigung: Stadt Wien ändert Gesetz ...

Und weil eine Baugenehmigung seitens der Stadt Wien für das gewaltige Bauprojekt in der denkmalgeschützten City-Zone neben dem Heldenplatz komplett fehlte (die „Krone“ hat das im Vorjahr aufgedeckt), wird der Poller-Bau nun in der kommenden Wiener Bauordnungsnovelle 2018 in § 62a Absatz 1 als „nicht bewilligungspflichtig“ ausdrücklich erwähnt - und somit wenig elegant und juristisch bedenklich im Nachhinein abgesegnet.