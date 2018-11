Jetzt fix: „Mahü“ bekommt Möbel gegen Terror

78 Poller an den Zufahrten zum Rathausplatz, Betonwürfel am Eingang zum Maria-Theresien-Platz: Vielen Besuchern in weihnachtlicher Stimmung auf den Christkindlmärkten bereiten sie Unbehagen. Die Anti-Terror-Maßnahmen, die nach der blutigen Serie von Lkw-Angriffen in mehreren europäischen Städten zum Standard wurden, senken oft das Sicherheitsgefühl, anstatt es zu stärken.