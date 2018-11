Türkei attackiert Trump: „Er verschließt Augen“

Trump will enger Partner Saudi-Arabiens bleiben

Trump stellt sich weiter gegen zunehmende Indizien auch seiner eigenen Geheimdienste, wonach die Regierung in Riad in die Tötung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi verwickelt ist. Kronprinz Mohammed bin Salman habe zwar möglicherweise „Kenntnis“ von der Tat gehabt, sagte der US-Präsident am Dienstag, fügte aber sogleich hinzu: „Vielleicht hatte er dies und vielleicht auch nicht.“ Die USA würden weiter ein „unverbrüchlicher Partner Saudi-Arabiens“ bleiben.