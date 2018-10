„Mord an Khashoggi war bis ins Detail geplant“

Saudi-Arabien verspricht „umfassende Ermittlungen“

Kurz vor Erdogans Auftritt im Parlament versprach am Dienstag auch der saudische Außenminister Abdel al-Jubeir „umfassende Ermittlungen“ zu Khashoggis Tod und kündigte an, „dass so etwas nie wieder passieren wird“. Die Regierung in Riad habe ein Team in die Türkei entsandt. Alle, die für den Tod des Journalisten verantwortlich seien, würden verhaftet werden. Am Dienstagnachmittag wurde bekannt, dass König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman Khashoggis Bruder und Sohn Salah bei einem Treffen kondoliert haben. Die Angehörigen hätten sich ihrerseits für die Beileidsbekundung bedankt.