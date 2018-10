Fall Khashoggi: Neue Spur führt zu Saudi-Kronprinz

US-Außenminister will „alle Fakten finden“

US-Außenminister Mike Pompeo, der am Mittwoch in die Türkei reiste, erklärte indes nach Gesprächen mit der saudi-arabischen Führung in Riad zu dem Fall Khashoggi in einer Pressemitteilung: „Mein Urteil nach den Treffen ist, dass es ein ernsthaftes Bekenntnis gibt, alle Fakten zu finden und Verlässlichkeit zu garantieren, auch die Verlässlichkeit gegenüber hochrangigen saudischen Führungsfiguren und Beamten.“