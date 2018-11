Kinder ins Ausland entführt: Haft für Vater

Gewalt und Aggression dominierten den Alltag in der Familie. Als die rumänische Partnerin des Burgenländers wegen Misshandlung die Polizei rief, wurde ein Betretungsverbot für den Mann ausgesprochen. Wenig später ließ die Frau ihren amtsbekannten Gatten wieder ins Haus. Das Jugendamt reagierte und brachte die beiden Kinder - zwei und elf Jahre alt - in einer Pflegeeinrichtung unter - wegen Gefahr im Verzug. Die Entscheidung wurde später in einem Gerichtsverfahren bestätigt. Doch damit wollten sich der 30-Jährige und seine Frau nicht abfinden. Sie bombardierten die Behörden förmlich mit Beschwerden über angebliche Missstände in dem Heim, die sich als haltlos herausstellten.