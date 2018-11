Weniger Geld für Lehrlinge

Christina Spuller aus Forchtenstein ist eine der vielen Jugendlichen, welche die Kürzungen besonders treffen. Die 19-Jährige begann nach Abschluss einer dreijährigen landwirtschaftlichen Fachschule eine Ausbildung in der Lehrwerkstätte in Mattersburg. „Das war die einzige Chance für mich, einen technischen Beruf zu erlernen“, so die junge Frau. Wird die Ausbildungshilfe, wie geplant, gekürzt, weiß Spuller nicht, wie sie ihr Leben finanzieren soll. „So wie diesem Mädchen wird es bald vielen gehen. Geht es nach den Plänen der Bundesregierung, gibt es ab 1. Dezember für über 18-jährige Lehrlinge statt wie bisher 753 Euro im Monat nur noch 325 Euro“, kritisiert Illedits.