Macron und Merkel einig: EU steht am Scheideweg

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel haben die EU-Staaten eindringlich zu einschneidenden Reformen bei ihrem Gipfel im Dezember aufgerufen. „Du hast gesagt, wir stehen am Scheideweg. Dies ist auch genau das, was ich empfinde“, sagte Merkel bei einem gemeinsamen Auftritt am Sonntag in Berlin. Macron hatte zuvor in einer teils drastischen Rede im Bundestag gewarnt, man dürfe nicht zum Spielzeug anderer einflussreicher Staaten werden: „Es gibt zu viele Mächte, die uns ausbremsen wollen. Wir haben die Aufgabe, jetzt zu handeln, weil wir es Europa schulden.“